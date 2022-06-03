Царапайте мыло: как защитить руки во время работы в саду

Садоводство – хобби, позволяющее поддерживать хорошую физическую форму и общение с соседями. Однако, работая на дачном участке или во дворе, человек пачкает руки и подвергается риску возникновения травм. Перчатки частично помогают решить эту проблему. При работе с маленькими, нежными растениями их обычно не надевают. Как защитить руки во время работы в саду?

Яркие перчатки

Они помогают четко видеть руки и отличать их от других предметов (например, от веток деревьев). Это позволяет избежать травм во время работы с инструментами. Если, конечно, человек не надел перчатки зеленого цвета. Аксессуар защищает кожу от воздействия удобрений, грибков, бактерий и пестицидов, которые находятся в почве, помогает избежать укусов грызунов и насекомых. Предотвращает появление порезов, повреждений ногтей. В холодные дни перчатки защищают и согревают руки. Это особенно важно для людей с больными суставами, например, с артритом.

Надо избегать длительных, повторяющихся движений

Монотонные действия (копание, сгребание сухой травы, обрезка кустов и посадка луковиц) повышают риск раздражения кожи.

Важно чередовать разные виды деятельности, делать перерывы каждые полчаса.

Инструменты, а не руки

По возможности надо использовать приспособления для работы в саду, а не пальцы.

Например, перед прополкой вскопать почву лопатой или граблями. Тогда удалять сорняки будет легче.

При покупке секаторов или ножниц надо выбирать предметы с предохранителем. Лучше избегать инструментов с плотными ручками. Они подходят для пальцев определенного размера. Если руки больше или меньше данной величины, нагрузка на них повышается. Приспособления для работы в саду надо использовать по инструкции.

Как ухаживать за руками и ногтями

Даже ношение перчаток не может полностью уберечь кожу от грязи. Чтобы руки оставались здоровыми и красивыми, надо применять такие способы защиты:

Подстригать и подпиливать ногти перед работой в саду. Их края должны быть ровными. Это предотвратит скопление грязи под ногтями. Регулярно пользоваться увлажняющими средствами. Если кожа сухая и шелушащаяся, в нее легко проникает грязь, бактерии и грибки. Перед работой в саду надо обильно смазывать руки увлажняющим кремом. И подождать, когда он полностью впитается в кожу. Поцарапать кусок мыла перед началом работы в саду. Это помогает избежать проникновения грязи под ногти. И позволит легко смыть ее после окончания работы. Чтобы грязь не скопилась в области кутикулы, этот участок кожи заранее покрывают слоем вазелина.

Очищение кожи

После завершения работы надо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Затем при помощи мягкой щетки для ногтей удалить въевшуюся грязь, уделяя особое внимание области кутикулы. Затем руки снова моют с мылом. Вытирают кожу. Смазывают ее увлажняющим кремом.

Работа на дачном участке – настоящее удовольствие для любителей садоводства. Но, к сожалению, это хобби может испортить кожу. Простые ухаживающие процедуры и соблюдение мер предосторожности помогают поддерживать чистоту, красоту и здоровье рук и ногтей.