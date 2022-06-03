Сияние красивой кожи: как с помощью оливкового масла добиться прекрасного цвета лица

Оливковое масло широко используется для приготовления пищи. Оно оказывает благотворное действие на эпидермис, придает коже сияние, избавляет от многих проблем с ней. Недаром продукт применяют для производства косметики. Оливковое масло можно использовать в качестве домашнего ухаживающего средства. Рецепты, представленные в статье, позволят улучшить цвет и состояние кожи лица.

Ухаживающая процедура для сияющей кожи

Для средства потребуется:

Большая ложка оливкового масла. Платок либо салфетка. Горячая вода (ее температура не должна быть чересчур высокой).

Масло втирают в кожу круговыми движениями, уделяя особое внимание щекам, лбу и носу. Салфетку смачивают водой. Плотно прижимают к лицу. Держат на коже до тех пор, пока ткань не остынет до комнатной температуры. Снова смачивают салфетку. Слегка протирают лицо, чтобы стереть излишки масла. Промакивают кожу насухо бумажной салфеткой.

Процедуру повторяют каждое утро и вечер в течение недели. Масло осветляет и придает сияние. Оно омолаживает, увлажняет кожу. Помогает избавиться от сухости. Для жирной кожи масло тоже полезно. Оно способствует очищению пор, помогает бороться с прыщами.

Средство из оливкового масла с лимоном

Для его приготовления используется:

Столовая ложка оливкового масла. Лимонный сок в таком же количестве.

Ингредиенты перемешивают. Наносят массу на лицо, массируют кожу 2 минуты. Оставляют средство на полчаса. Смывают теплой водой, а потом ополаскивают лицо холодной. Процедуру повторяют два-три раза в неделю. Лимонный сок очищает поры, оказывает вяжущее, осветляющее, антимикробное действие.

Средство с оливковым маслом и медом

Для него используется:

Желток яйца. Маленькая ложка меда. Масло в количестве 1 ст. л.

Компоненты перемешивают. Наносят массу на лицо. Оставляют на 15 минут. Смывают теплой водой. Процедуру проводят 2 раза в неделю. Маска увлажняет кожу, придает ей здоровое сияние, разглаживает морщины.

Оливковое масло с куркумой

Для средства применяются:

Две столовые ложки несладкого йогурта. Масло в количестве 1 ст. л. Половина маленькой ложки порошка куркумы.

Ингредиенты перемешивают. Наносят на лицо. Оставляют примерно на пятнадцать минут. Удаляют при помощи теплой воды и нежной пенки для умывания.

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Средство используют два раза в неделю. Куркума благотворно действует на кожу, оказывает дезинфицирующее действие. Йогурт увлажняет и осветляет ее.

Оливковое и касторовое масло

Для процедуры понадобится:

Мочалка. Маленькая ложка оливкового масла и такое же количество касторового или кокосового. Несколько капель эссенции чайного дерева или лаванды (по желанию). Теплая вода.

Масла и эссенцию смешивают и втирают в кожу легкими круговыми движениями в течение 3 минут. Оставляют массу на 10 минут. Удаляют мочалкой, смоченной в теплой воде.

Повторяют процедуру 3-4 раза в неделю. Масла стабилизируют выработку кожного сала, избавляя от излишней жирности. Придают лицу сияние. Питают и увлажняют ткани эпидермиса.

Оливковое масло с уксусом

Для приготовления средства используется:

Четверть стакана воды. Такое же количество уксуса. Половина стакана оливкового масла. Бутылка для хранения средства.

Компоненты соединяют в емкости. Встряхивают бутылку. Наносят несколько капель смеси на лицо. Растирают круговыми движениями. Оставляют средство на ночь. Используют перед сном. Масло питает кожу. Уксус обладает тонизирующим действием.

Оливковое масло – продукт, который используют не только в кулинарии. Это доступное, эффективное средство для ухода за кожей. Необязательно покупать дорогостоящую косметическую продукцию с оливковым маслом. Можно приготовить домашние средства на основе этого компонента. Они не менее эффективны, чем магазинная косметика. К тому же имеют полностью натуральный состав.