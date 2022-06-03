Сохранить лицо и навредить России — американский полковник о поставке на Украину РСЗО HIMARS

Реактивная система залпового огня HIMARS — очень эффективное оружие, но единичные пусковые установки не повлияют на исход боевых действий на Украине, заявляет в интервью Fox News бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его словам, администрация Байдена пытается «сохранить лицо» и хоть чем-нибудь навредить России, не желая признавать свои ошибки и лживость своей пропаганды.

Итак, война с Россией? Похоже, что это реалистично. Джо Байден — по-видимому, президент Соединённых Штатов — объявил в своей газетной статье, что США будут, цитирую, «предоставлять украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им наносить точные удары по ключевым мишеням на поле боя на Украине».

Но не только на Украине: они способны бить и по территории России. То есть мы финансируем войну против основной территории России.

От русских это не ускользнуло. В ответ министр иностранных дел РФ заявил, что этот шаг резко повышает риск прямого конфликта между Соединёнными Штатами и российскими вооружёнными силами.

Вопрос в том, к чему всё идёт, с какой целью мы финансируем украинское правительство, как мы узнаем, когда можно будет остановиться? Дуглас Макгрегор лично помогал вести войны, он бывший старший советник министра обороны и кадровый офицер. Мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время.

Наверное, это вопрос, который слишком немногие задавали за те 20 лет, что мы были в Афганистане. В чём цель? И как мы узнаем, что достигли её?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Прежде всего, эта высокомобильная реактивная артиллерийская система, упомянутая президентом, на самом деле очень хороша, она способна выдать большую огневую мощь. Проблема в том, что мы, по-видимому, отправляем одну пусковую установку, способную нести шесть ракет.

Кроме того, я не знаю, как они будут обнаруживать цели. Какой у них уровень наблюдения, какие радары. Возможно, они будут зависеть от нас в плане наблюдения из космоса.

Но, думаю, с учётом обстоятельств, притом что это одна пусковая установка, а не 50, русские, наверное, могут расслабиться. Когда смотришь на что-то настолько смехотворное, трудно не прийти к выводу, что это попытка администрации спасти лицо. Администрация очень не хочет признавать, что эта война была давным-давно проиграна.

Это не более чем выдача спасательного круга отдыхающему на пляже, когда на него вот-вот обрушится цунами высотой 100 футов. Это не даст никакого эффекта, не поменяет расклад.

Интересно. Но очевидно, что это должно быть известно кому-то в администрации. Как по-вашему, о чём они думают? Я считаю, мы все имеем право спросить, к чему они в конечном итоге стремятся, в чём смысл. Когда мы поймём, что достигли цели и можем прекратить финансировать украинское правительство?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Откровенно говоря, эта администрация и Министерство обороны всегда были на несколько шагов позади в плане продумывания чего бы то ни было. И я думаю, что на данном этапе они хотят найти способ затянуть боевые действия, насколько это только возможно. Они не хотят признавать, что ошибались, что вели колоссальную кампанию по дезинформации. Не хотят признавать, что поставили мир на грань голода — кстати, особенно это касается Африки, — потому что остановили экспорт пшеницы.

Они не хотят говорить ни о чём по-настоящему важном. Они хотят уделить как можно больше внимания любым мерам, обещающим навредить России. И в конечном итоге РФ будет смотреться довольно хорошо. А Украина разрушена, это, по сути, несостоятельное государство.

Поразительно. Полковник Дуглас Макгрегор, один из очень немногих честных голосов в этом вопросе. Мы всегда рады вас видеть. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 01 июня 2022 года.