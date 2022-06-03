«Попадёт в руки преступников» — глава Европола рассказала о рисках, связанных с превращением Украины в «склад оружия»

Уже сейчас есть сомнения в том, что всё поставляемое на Украину оружие действительно поступает именно туда, куда должно, пишет австрийская газета Exxpress. В частности, опасения по поводу того, что вооружения в итоге попадают в руки преступников, высказала глава Европола Катрин Де Болль. Она подчеркнула, что этот конфликт оказывает влияние на безопасность по всей Европе, и предостерегла от превращения Украины в лагерь оружия, как это было с Балканами после войны в Югославии.



AP

Оружие, поставляемое на Украину, попадает в руки преступников? По крайней мере, так считает главный следователь Европола Катрин Де Болль, пишет австрийская газета Exxpress. Директор Европола предупреждает, что Украина может превратиться в склад оружия, каким когда-то были Балканы. Кроме того, боевые действия на Украине также влияют на европейскую безопасность в других сферах.

В интервью немецким СМИ глава Европола подчеркнула, что «местонахождение оружия на Украине вызывает беспокойство»: у ведомства нет уверенности в том, что все поставки оружия из Европы действительно доставляются именно туда, куда должны.

При этом Катрин Де Болль провела параллели с войной в Югославии в конце 1990-х годов, когда многие виды оружия в итоге оставались в воюющих странах. Подобная ситуация «должна быть предотвращена на Украине», призывает руководитель Европола.

Как отмечает издание, украинцы сейчас запасаются оружием. Однако носить огнестрельное оружие в стране разрешено не только военным и сотрудникам сил безопасности, но и частным лицам.

«Оружие этой войны уже сегодня используется преступными группировками. Мы должны найти способ справиться с ситуацией после возможного её окончания. Мы создадим международную рабочую группу для решения этого вопроса», — подчеркнула глава Европола.

Между тем, по данным ведомства Катрин Де Болль, боевые действия на Украине оказывают огромное влияние на безопасность во всей Европе: с одной стороны, с начала конфликта значительно возросла киберпреступность, с другой стороны, всё больше беженцев из охваченной войной страны становятся жертвами торговцев людьми, пишет австрийская газета Exxpress.