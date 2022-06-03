Вместе с украинским паспортом Зеленский вручил Невзорову повестку в армию

Признанный в России иностранным агентом журналист и блогер Александр Невзоров официально стал гражданином Украины.

3 июня 2022 года в Киеве президентом Владимиром Зеленским ему в торжественной обстановке был вручён украинский паспорт и повестка о призыве в ряды ВСУ.

– Я благодарю руководство Украины за доверие, теперь я ощущаю себя гражданином самой свободной страны в мире. Повестку я, конечно, не ожидал получить так быстро, но закон есть закон. Я рыцарь информационной войны и готов громить россиян в медийном поле, – заявил журналист.

Однако, как сообщил источник газеты «Киевский телеграф» в руководстве ВСУ, Невзоров будет проходить службу в обычной мотострелковой роте.

– Журналистов в тылу у нас хватает, а вот фронту жизненно необходима пехота. Так что уже через месяц наш новый гражданин сможет доказать свою верность Украине непосредственно на передовой, – заявил высокопоставленный офицер Генштаба ВСУ на условиях анонимности.

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