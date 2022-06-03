Мнение: О русофобии Нассима Талеба

Автор знаменитого «Чёрного лебедя», один из главных экономистов современности — убеждённый, деятельный, закоренелый русофоб. У Нассима Талеба это семейное. Его предки были важными политиками в турецком мире ещё в то время, когда Турция бодалась с Российской Империей, а его родовое гнездо в Ливане разрушил Асад-старший, старшим союзником которого был тогда СССР.

Уехав из Ливана и помыкавшись в вынужденной эмиграции, Нассим Талеб в итоге осел в США, чтобы стать фанатичным патриотом новой родины. Характерный штрих: мистер Талеб гордится тем, что платит в США налоги, не пытаясь ничего оптимизировать, и заплатил уже в американский бюджет какую-то огромную сумму. Пожалуй, тут есть чему поучиться той половине российской эстрады, которая не только уклоняется от налогов, но и открыто выступает на стороне врагов России, вскормившей их страны.

Наша жизнь не является чёрно-белой. Хоть господин Талеб и является нашим врагом, но я всё же не считаю его абсолютным злодеем.

С одной стороны, американцы — кровавые мясники, поэтому тот, кто поддерживает политику США, является или мерзавцем, или, хуже того, дураком. (Если вы удивлены моим «хуже того», рекомендую перечитать диалог, в котором Сократ обсуждает этот вопрос с Гиппием).

Но даже мерзавцы делятся на сорта. Проведу аналогию. Есть обычные бандиты, которые убивают и грабят ради денег. Они бы с радостью обошлись без преступлений, но им нужны деньги, а зарабатывать честно бандиты не умеют или не хотят. С этой категорией бандитов можно сравнить адекватных представителей американских элит — например, Генри Киссинджера. А есть маньяки-садисты, которые не только грабят своих жертв, но ещё и издеваются над ними дополнительно, забавы ради, самым гнусным и жестоким образом. Тут можно вспомнить, например, про хорошо знакомого россиянам Джорджа Сороса.

К какой из двух категорий отнести Нассима Талеба — вопрос открытый. Полагаю, хоть он и принимает деятельное участие в преступлениях США, однако всё же его патриотизм заслуживает определённого уважения. Напротив, фрондирующие российские звёзды эстрады заслуживают даже меньше уважения, чем отмороженная часть американских элит с ЛГБТ-БЛМ в голове. Там всё очень плохо не только с человеческой моралью, но и с банальным здравым смыслом.

Теперь, когда мы всё это обсудили, процитирую два фрагмента из свежей статьи господина Талеба. Полагаю, их будет достаточно, чтобы проиллюстрировать моё мнение об этом патриоте США. Общая суть его статьи: Запад — это передовое сообщество свободных стран, которое должно раздавить Россию, отсталую тюрьму порабощённых народов (ссылка).

Как Россия может войти в современный мир?

Только в том случае, если она распадается на отдельные государства. Некоторые русские группы всегда были ирредентистами: казаки, кулаки (местные фермеры) и сибиряки. Есть также много меньшинств. В более широком смысле, из-за этого вестфальского комплекса забывается, что русские не обязательно имеют те же интересы, что и Россия. Национальные интересы – это абстрактные вещи, и люди в конечном итоге верят в них, даже когда они противоречат интересам тех групп населения, которые они охватывают.

Прекращение украинской войны

Если вы дадите Путину хотя бы один палец, он выиграет войну. Поэтому российское руководство должно быть унижено, и единственный выход для него – отступить. Нам нужно повторение русско-японской войны 1905 года. В этом случае Путин будет свергнут изнутри, потому что исторически сложилось так, что люди, принимающие автократию, не любят слабых. Слабый Путин больше не Путин — точно так же, как милый, тактичный и вдумчивый Трамп больше не был бы Трампом.

Под эти и подобные тезисы господин Талеб подводит в качестве базы свои старые идеи про антихрупкость: дескать, Запад прочен, так как он гибок и рыхл, а Россия хрупка, так как она тверда и едина. Что же, пожелаю политическому эксперту поставить репутацию и крупную сумму денег на поражение России. Я не поленюсь напомнить Нассиму Талебу его браваду, когда нынешняя прокси-война закончится для американцев очередным Вьетнамом.