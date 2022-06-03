 

Мнение: Почему я не верю, что у Путина рак

03.06.2022, 12:00, Разное
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Израильтянин, сотрудник интернет-издания «Детали» Марк Котлярский рассказывает всем, кто готов его слушать,  что президент России тяжело болен, что у него «диагностирован рак поджелудочной железы, его готовят к срочной операции в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина — лучшей государственной клинике страны, специализирующейся на лечении таких заболеваний» (отсюда).

Не верю, что у Владимира Путина рак поджелудочной железы. И вот почему.

В мае рассказывал про Валерия Маркелова, у которого диагностирован именно рак поджелудочной железы:

Болезнь Маркелова стремительно развивалась у меня на глазах. От судебного заседания к судебному заседанию он выглядел все хуже и хуже. Буквально за считанные недели с января этого года он похудел на два десятка килограмм.

А Владимир Путин за последние год-полтора внешне мало изменился. Это было бы невозможно, если бы у Путина действительно был рак поджелудочной железы. Поэтому-то я и не верю в болезнь президента России. И недоумеваю, зачем  распространяют эту небылицу?

На снимке: Владимир Путин 2 июня 2022 года выглядел совсем не болезненно, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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