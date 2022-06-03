 

Мнение: К вопросу о ботах, комментариях и спаме

03.06.2022, 11:40, Разное
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К вопросу о ботах, комментариях и спаме.

1. После того, как антиспам отсек часть ботов (в основном укроботов и шлюхоботов – после публикации поста вы сами видите, как антиспам автоматически удаляет 10-15 бот-комментариев), идет донастройка по ключевым словам, так что возможны различные технические огрехи с удалением обычных комментариев – это технический момент, он в процессе решения. Стоит отметить огромный поток однообразных комментариев (с некоторыми видоизмененным построением предложений про то, что "надо срочно заключать перемирие" – очевидно, что одна из установок бот-сети – за неделю видел штук 8 разновидностей этого комментария с десятками копий во всех постах),

2. Жалоб на случайные баны с середины мая стало сильно меньше, что обусловлено более тонкой работой антиспама, который лучше выявляет врагов народа. Тем не менее, такие случаи по-прежнему есть (ничто не идеально), поэтому если попали случайно под раздачу, пишите модератору (ссылка в закрепе).

3. Относительно жалоб на то, что теперь стало больше российских ботов, есть такое дело. Модератор отметил их рост в последнюю неделю. Меры на этот счет также будут приняты. Если кто-то из патриотических соображений прикручивает к каналу российских ботов в комментариях – не надо так. Вы не помогаете.

4. В целом, автоматизация удаления спама в комментариях дает свои результаты, но конечно это не то решение, которое поставил и забыл. Тут надо сначала поставить, а потом дорабатывать. Чем модератор собственно и занимается весь май, помимо ночных вахт и ручного удаления мусора в комментариях. Желающие поблагодарить модератора за работу могут этот сделать тут 5336 6903 3965 7852 (СБЕР) С конца февраля он каждый день незримо с вами.

5. Относительно смайликов. Сегодня вечером расширю доступный набор. В комментариях вернул возможность лайкать и дизлайкать комментарии.

Это что касается Телеграма.

Относительно Живого Журнала.

1. Модератор ЖЖ сейчас в отпуске (изживает последствия ковида).
2. Я комментарии сейчас почти не смотрю, просто некогда.
3. Задним числом удаляю то, что читатели присылают в ЛС ЖЖ (спасибо некоторым энтузиастам).
4. По сравнению с Телеграмом тут на деле не так уж и много ботов.

Источник: Colonel Cassad



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