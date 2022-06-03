Почему грустит Агата – Личное мнение

Насмотревшись, как Павлик Прилучный нежится со своей новой Брутян на курорте, я собралась решительно возмутиться.

Нет, всем всё понятно, но к чему вываливать поцелуйчики на обозрение бывших? Им ведь больно — всем обеим.



Фото: Соцсети

Но тут зашла к Агате Мученице и поняла, что Павла ругать не стану.

Пока сваливший в закат Прилучный наслаждается личной жизнью, Агата не может пережить расставание Шакиры с футболистом.

Вместо того, чтобы порадоваться за исполнительницу, Мученица сильно расстроена, что и Шакирин брак так распался. Наверное потому, что история ведь чем-то близка рАгатке — только Шакира мужа сама выгнала.

Конечно, Агата грустит и за себя, и за колумбийскую исполнительницу. Может, зря Шакирка-то мужа выгнала, не поборовшись?

Посмотрела я на эти страдания габаритной бабы Агаты и подумала: блин, а ведь Павлик-то всё правильно сделал, что слинял от неё.

Да, конечно, узы брака, дети, ответственность и всё такое, но ведь каждый человек имеет право быть счастлив. Нежась с тем, кто приятен, а не смотреть на полинявшую и сильно плаксивую жену, переживающую за брак Шакиры.

Так ли уж неправ Прилучный?

Вы бы как поступили с опостылевшим вам партнёром? Терпели бы или свалили нафиг поискать того, с кем станешь счастливой?

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