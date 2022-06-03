Росгвардия задержала наводчика артиллерии ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии задержали в Харьковской области наводчика артиллерии ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проведения специального адресного мероприятия военнослужащие отряда спецназа Росгвардии задержали мужчину 1975 года рождения, который участвовал в военных действиях на стороне ВСУ в Донбассе», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве отметили, что при проверке оперативной информации спецназовцы Росгвардии установили адрес места проживания активного участника боевых действий и задержали его. «В ходе проверки стало известно о его участии с 2018 года в должности старшего наводчика 122-мм САУ-2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения ВСУ в военных действиях в районе населенных пунктов Северодонецк, Константиновка и Волноваха», – заключили в Росгвардии.

Ранее росгвардейцы разминировали мост и захватили два бронетранспортера в Харьковской области.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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