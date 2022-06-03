ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил шестой санкционный пакет против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в распространенном заявлении Совета.

«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Белоруссии», – передает РИА «Новости» суть документа.

В заявлении отмечается, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Санкции могут вступить в силу после его публикации, тогда же станут известны списки фигурантов персональных ограничительных мер.

Уточняется, что ЕС расширяет запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений SWIFT еще на три российские кредитные организации: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также на Белорусский банк развития и реконструкции.

Кроме того, шестой пакет санкций включает запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов, пишет ТАСС.

«ЕС запретит предоставление в Россию бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов», – отмечается в нем.

Помимо прочего, новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.

Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.

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