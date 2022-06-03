 

Минобороны рассказало о съемках Киевом фейка о «бое» с российскими войсками

03.06.2022, 11:33, Новости дня
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На фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе киевским режимом при финансовой поддержке Британии организованы съемки «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма, по настоянию британских кураторов, на съемочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими». Роли «противников» украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

«За отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах. Следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», – сообщил Конашенков.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что фейки об изнасилованиях не спасли Киев от междоусобицы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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