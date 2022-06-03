Мнение: Конвульсии

Объявленный врагом государства Венедиктов написал в своем телеграме, что интерес пользователей соцсетей к событиям в Украине упал в 22 раза. NewsWhip проанализировал взаимодействие пользователей с военным контентом в конце февраля (109 млн взаимодействий) и сравнил их с данными на конец мая (4,8 млн)

В общем-то, достаточно логичная ситуация. Нельзя держать людей в стрессовом состоянии долго. Особенно, если вы перед этим два года терроризировали их фейковой пандемией и ввергли их в военный кошмар сразу без перерыва на хоть какой-то роздых.

Если режим рассчитывает теперь прикрыть военную катастрофу, которая уже откровенно набухает на Украине, волной нового террора против клятых либералов, то период, когда внимание людей будет занято этим террором, займёт еще меньшее время. Далее придется изобретать еще какую-то событийную повестку, чтобы снова создать очередной кризис, прикрывая кризис предыдущий.

Почему власти так нужно внимание людей, которых она бесконечно презирает и ненавидит? Да потому, что управлять ими можно либо когда они тебя боятся, либо тебе верят. Когда они перестают обращать на тебя внимание, управление невозможно.

У идущего вразнос управления нет других инструментов, с помощью которых оно может хоть как-то управлять. Оно может существовать только в обстановке кризиса, насилия, страха и террора. Поэтому, кстати, и существует расхожее выражение про то, что долго усидеть на штыках невозможно. Но задача правящего режима сейчас сугубо текущая: удержать власть хоть сколько-нибудь. Здесь уже не до стратегий. У подобного состояния есть вполне известное определение – конвульсии. Организм умирает, но пытается продлить свое существование замирающими движениями – я еще жив!

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