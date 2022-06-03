Глубокие корни противоречий — конфликт Турции с Западом вряд ли исчезнет после решения спора с НАТО

После относительно спокойного 2021 года конфликт Турции с союзниками по НАТО снова обострился — на этот раз из-за кандидатуры Финляндии и Швеции на вступление в альянс, пишет Le Figaro. Корень противоречий Анкары с партнёрами по альянсу лежит в поддержке европейцами и США сирийских курдов, поясняет газета. Как отмечает издание, проводимая президентом Эрдоганом политика конфронтации с Западом пользуется поддержкой как населения Турции, так и оппозиции, а значит, вряд ли изменится в ближайшем будущем.



AP

По стандартам Реджепа Тайипа Эрдогана 2021 год был для Анкары и её западных партнёров спокойным годом — передышкой после двух бурных лет, в течение которых президент Турции закупил у РФ комплексы С-400, начал наступление на курдов в Сирии, отправил корабли под защитой военного флота на поиски углеводородов в спорных водах Восточного Средиземноморья, бросил вызов французскому судну у берегов Ливии, оскорбил Эммануэля Макрона, усомнившись в его психическом здоровье, и так далее, пишет Le Figaro.

Отныне эта страна, член НАТО с 1952 года, находится под санкциями, считается «нелояльной», «агрессивной», «провокативной» и «экспансионистской». Соединённые Штаты исключили Турцию из программы производства истребителей F-35, потребовав отказаться от российских С-400. Несколько европейских государств отказались продавать Анкаре оружие, чтобы осудить её военное вторжение в Сирию. Европейский союз принял меры в знак солидарности с Грецией и Республикой Кипр.

Хотя военные действия на Украине пополнили дипломатический кредит доверия Турции как посредника между сторонами конфликта, теперь её подозревают в использовании этого преимущества, чтобы поквитаться с некоторыми союзниками, пишет газета.

Недавно Реджеп Тайип Эрдоган внезапно пригрозил начать новое наступление против курдов в Сирии и заблокировал процедуру принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Президент Турции обвиняет эти страны в политической, финансовой и даже военной поддержке этих курдских боевиков, которых Анкара считает террористами, в укрывательстве разыскиваемых Турцией лиц и введении эмбарго на экспорт оружия в Турцию.

Швеция и Финляндия — далеко не единственные страны, которые страдают от претензий Анкары, отмечает издание. Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о вызове в МИД послов Франции и Германии «в связи с демонстрациями, организованными» курдскими активистами в этих странах. Тот факт, что без разрешения Эрдогана Стокгольм и Хельсинки не вступят в НАТО, ставит его в позицию силы — по крайней мере, турецкий президент хочет в это верить, замечает Le Figaro.

«Похоже, что аргументация власти такова: у меня есть возможность договориться об их присоединении, что я могу получить взамен?» — поясняет депутат оппозиционной Народно-республиканской партии Уналь Чевикез. Этот бывший посол не слишком хорошо относится к Стокгольму и Хельсинки, но не одобряет методы Эрдогана. По его словам, президент Турции имеет неприятную привычку выносить свои ссоры с тем или иным государством на уровень коллектива, будь то НАТО или ЕС. «Проблемы со Швецией и Финляндией — это проблемы в наших двусторонних отношениях. Именно в этих рамках Турция должна выразить свои законные ожидания и искать решение, одновременно действуя в интересах НАТО», — подчёркивает Чевикез, добавляя, что попытка выторговать уступки в обмен на членство Скандинавских стран в НАТО — внешнеполитическая ошибка.

Ошибка это или нет, но Тайип Эрдоган придерживается своего курса, сознавая, что оппозиция, в целом, поддерживает его линию, пишет издание. «Вопреки тому, во что некоторые хотели бы верить, оппозиция не особенно прозападна», — отмечает научный сотрудник Фонда экономического развития Чигдем Нас. По словам газеты, давление на Запад может принести Эрдогану дополнительные очки на выборах в июне 2023 года. Ощущение, что Запад действует против Турции, распространяется во всём обществе независимо от сегодняшнего кризиса, связанного с расширением НАТО. Главной причиной является поддержка европейцами и американцами сирийских курдов.

«Нас призывают к солидарности, но в последние годы Турция оставалась очень одинокой в НАТО», — говорит Толга, 42-летний инженер, который никогда не голосовал за Реджепа Тайипа Эрдогана, но высказывает мнение, разделяемое многими его согражданами. «Мы столкнулись с серьёзными угрозами на наших южных границах. Другие члены НАТО не только не поддержали нас, но и вывели свои системы ПВО с турецко-сирийской границы (в 2015 году), а затем передали оружие нашим врагам, отказавшись продать его нам, в тот самый момент, когда наши солдаты гибнут в ходе операций по борьбе с этими угрозами», — негодует он.

Таким образом, Толга считает «нормальным», что Турция блокирует членство стран, которые её не поддерживают, и при необходимости проводит новые наступательные операции в Сирии. «Это не значит, что я буду голосовать за Эрдогана. Но в отношении внешней политики он пользуется моей полной поддержкой», — настаивает житель Турции. Даже если Реджеп Тайип Эрдоган в конечном итоге отменит своё вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, мотивы, побуждающие Турцию действовать так, как она ведёт себя по отношению к Западу, имеют глубокие корни, и напряжённость будет возникать при малейшей возможности, делает вывод газета.