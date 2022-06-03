 

Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

03.06.2022, 10:40, Новости дня
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Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, нужно искать современные подходы для укрепления безопасности и поступательного развития России, сообщил российский лидер Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.

«Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», – приводятся слова президента  на сайте Кремля.

Из сообщения Путина следует, что сегодня особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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