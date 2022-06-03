 

Российский военный суд приговорил гражданина Узбекистана за финансирование ИГ

03.06.2022, 10:40, Новости дня
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Военный суд приговорил гражданина Узбекистана к восьми годам лишения свободы за финансирование запрещенной в РФ международной террористической организации ИГ. Выдача его из РФ по запросу Узбекистана была заблокирована решением ЕСПЧ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Республики Узбекистан Жавохира Эшонкулова, осуществлявшего финансирование международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). Иностранец приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В 2021 году Эшонкулов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. «Установлено, что с 2013 года осужденный объявлен правоохранительными органами Республики Узбекистан в межгосударственный розыск в связи с причастностью к вербовке и переправке боевиков в лагеря международной террористической организации на территории Афганистана и Пакистана», – отметили в ФСБ.

При этом попытки российской стороны экстрадировать его на родину были заблокированы Европейским судом по правам человека при содействии правозащитных структур, имеющих статус иностранных агентов. «Тем самым Эшонкулов получил возможность находиться в РФ и продолжать противоправную деятельность еще несколько лет», – сообщили в ФСБ.

Напомним, в апреле 2021 года официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что основатель крупнейшего в РФ мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев арестован в Москве по подозрению в финансировании терроризма.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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