В России за сутки госпитализировали 2 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано госпитализировано 2093 человека, на 6,5% больше по сравнению с 2 июня.

Выписали в связи с выздоровлением 5234 человека, на 5,2% больше по сравнению с 2 июня. Всего за сутки было выявлено 4188 новых случаев COVID-19. Скончались 78 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в РФ госпитализировано 1965 человек, на 13,9% меньше по сравнению с 1 июня.

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