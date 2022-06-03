 

В России за сутки госпитализировали 2 тыс. человек с коронавирусом

03.06.2022, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано госпитализировано 2093 человека, на 6,5% больше по сравнению с 2 июня.

Выписали в связи с выздоровлением 5234 человека, на 5,2% больше по сравнению с 2 июня. Всего за сутки было выявлено 4188 новых случаев COVID-19. Скончались 78 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в РФ госпитализировано 1965 человек, на 13,9% меньше по сравнению с 1 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.21 / Витренко предложил через суд забирать у Фирташа облгазы в счет долгов

09.04.21 / В ЛНР заявили о 18 случаях нарушения перемирия со стороны Киева за неделю

25.10.21 / “Аж глаза заблестели. Прекрасна” Вера Брежнева исполнила соблазнительный танец. Видео

12.10.20 / Кудрин рассказал об общении с Путиным на «ты»

24.08.20 / Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинцам. Одному из них – посмертно

29.03.21 / “Со взрослым мужчиной проще”. Супруга Ярославского рассказала об их отношениях

27.09.21 / Telegraph – мемы вместо борьбы с преступностью — британских полицейских возмутил аккаунт их ведомства в Instagram

29.04.21 / Песков заявил, что Россия “не будет терпеть то, что творят чехи, болгары и прибалты”

28.06.20 / В Харьковской области открыли стрельбу по отдыхавшим, есть погибший – полиция

17.07.21 / Депутат Рады счел «формулу Штайнмайера» неприменимой на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика