 

Мнение: О Москве под ракетным ударом… Перспективы всё ближе…

03.06.2022, 10:35, Разное
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А вот это уже, похоже, полный «аллес капут!». Пора переодеваться в чистое и белое. Особенно — москвичам. Российская столица теперь первейшая мишень.

И, да, я прекрасно понимаю, что такими словами не бросаются. Тем более, в таком контексте.

Всем приготовиться?

«Ядерная война — это конец человечества, нельзя её допустить, однако в истории уже были случаи применения ядерного оружия, поэтому не стоит говорить о невозможности такого сценария».

И если кому-то кажется, что это слова перепатриотичившего блогера или, на крайняк, соловьевского пропаг***а, слишком разгорячившегося под софитами, то нет. Это слова не мальчика, но мужа. Государственного мужа. Российского.

Тираду о возможности ядерной войны произнёс заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий #Медведев. И сделал он это в интервью арабскому телеканалу Al Jazeera. «Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества. И сделали это не кто иные, как американцы», — цитата.

Когда же у Дмитрия Медведева спросили, есть ли у него лично опасения по поводу ядерной войны сегодня, он уклонился от прямого ответа. Но сказал, что после ответов на этот вопрос появляются комментарии в духе: «русские всех пугают». «Вот я бы не хотел никого пугать», — указал зампред Совбеза. И тут же добавил, что #Россия может применить ядерное оружие либо отвечая на ядерный удар по стране или по «её так называемой критической инфраструктуре», либо в случае, если по государству нанесли удар обычными вооружениями, «но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства».

Причём сказано это было в рамках того же интервью, где минутами раньше прозвучали предупреждения насчёт огня по штабам. Да, Дмитрий Медведев и прежде напоминал о положениях военной доктрины России, позволяющей применять ядерное оружие не только в ответ на ядерный удар. Но всё же это было в его Телеграм-канале, что при желании можно считать частным мнением, высказанным на досуге. Теперь — в интервью зарубежному СМИ, в качестве вполне официального лица, более того — заместителя российского президента Владимира Путина. Что выводит реальность этой угрозы на совсем другой уровень.

И это всё — уже не шутки. Ultima ratio regis практически.

Кто-то сомневается, что в случае чего «ответка» Москве прилетит быстро?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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