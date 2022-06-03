Вернувшись с Украины, американские добровольцы могут использовать полученный опыт против целей внутри страны

Министерство внутренней безопасности США обеспокоено возможными негативными последствиями от возвращения с Украины в Америку фашиствующих ветеранов боевых действий, пишет докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз в своей статье для The Grayzone. При этом, как отмечает автор, администрация Байдена, похоже, ничего не делает, чтобы помешать американским экстремистам отправляться на поле боя. Более того, американские спецслужбы и силовые ведомства используют для радикалов, желающих отправиться на Украину, политику открытых дверей.



AP

С Россией воюет новое поколение экстремистов, обученных в США, пишет докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз в своей статье для The Grayzone.

«Готовы ли мы к негативным последствиям?» — задаётся он вопросом.

Американские ведомства напрямую или опосредованно обучают нацистов и ультранационалистов как внутри страны, так и за рубежом для борьбы с русскими на Украине. Эта программа следует плану, отработанному западными спецслужбами ещё в Афганистане и Сирии.

В своё время Збигнев Бжезинский, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера, рассказал, что Вашингтон ещё в 1978 году — а не в 1979-м, как считают многие, — решил «заманить русских в афганскую ловушку».

Американская разведка тогда призвала своих британских коллег активировать сети афганских боевиков. В борьбу вступили новые поколения экстремистов. Помощь, оружие и инструкторы хлынули в Афганистан. Поддержка увеличилась после ввода советских войск в декабре 1979 года.

На протяжении 1980-х годов десятки тысяч джихадистов из десятков стран с мусульманским большинством отправлялись в США, Великобританию и Пакистан для подготовки со стороны ЦРУ, «зелёных беретов», морских пехотинцев, а также британского спецназа и MI6.

Позднее иностранные экстремисты переименовали себя в «Аль-Каиду»* и предприняли серию зрелищных кровавых атак на стратегически важные цели, что послужило оправданием для глобальной «войны с террором», которая продолжает служить идеологическим прикрытием для современной гегемонии США.

Многомиллиардная операция ЦРУ по вооружению и обучению так называемых борцов за свободу, или афганских моджахедов, была известна как операция «Циклон». Сменявшие друг друга администрации повторяли эту схему в 2010-х годах, инициировав операцию Timber Sycamore, которая стала неудачной попыткой свергнуть Башара Асада в Сирии, а до неё — операцию «Рассвет русалки», которая закончилась успешным свержением Муаммара Каддафи и дестабилизацией Ливии.

Сегодня ЦРУ, спецназ США и другие структуры проводят подготовку регулярных подразделений на Украине. При поддержке Вашингтона ультраправые элементы этих подразделений проходят обучение и вербовку в нацистские военизированные формирования и банды. Белым американцам-националистам разрешено ездить на Украину и обучать военизированные формирования и/или самим проходить обучение. Государственно-корпоративные СМИ уже подтвердили существование крупной учебной программы ЦРУ по «нерегулярным», то есть террористическим, боевым действиям, но мы пока не знаем названия этой операции.

Как написал Алекс Рубинштейн в своей статье для The Grayzone, корпоративные СМИ США продвигают известных американских белых националистов, воюющих на Украине, как героев, обеливая их убийства.

И пока Министерство внутренней безопасности США выражает «обеспокоенность» по поводу возможных негативных последствий от возвращения в Америку этих фашиствующих ветеранов боевых действий, администрация Джо Байдена, похоже, ничего не делает, чтобы помешать им отправляться на поле боя.

Так, спецслужбы США используют для «ветеранов, ополченцев и фашистов» политику открытых дверей, чтобы они могли ездить на Украину и в соседние страны для убийства российских военных. ФБР следит за некоторыми комбатантами, иногда вмешивается, но обычно ничего не делает. И даже само Министерство внутренней безопасности США позволяет иностранным боевикам выезжать и возвращаться с минимальными препятствиями.

Тем временем на Украине спецназ США обучает Национальную гвардию и другие регулярные подразделения, тем самым создавая новую прослойку профессионалов. Однако, пройдя американскую подготовку, некоторые представители регулярных войск далее начинают обучать крайне правые, а также нацистские военизированные формирования, где служат не только украинцы, но и американцы. А затем эти американские фашисты возвращаются домой, обладая возможностью использовать эту подготовку против целей внутри самих США, отмечает автор.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.