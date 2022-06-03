Польский журналист – неясно, что останется от Украины к началу действия нефтяного эмбарго

Несовершенными антироссийскими санкциями Киеву придётся довольствоваться ещё долго, ведь после вымученного эмбарго на нефть Брюссель вряд ли скоро возьмётся за обсуждение самой жёсткой меры — эмбарго на газ, считает польский журналист Енджей Белецкий. В статье для Rzeczpospolita он рассуждает на тему того, что же останется от Украины через семь месяцев, когда нефтяное эмбарго только начнёт работать.



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На согласование первых пяти санкционных пакетов против РФ у ЕС ушло два месяца. Затем ему понадобился ещё один, чтобы согласовать шестой, однако даже в лучшем случае этот успех половинчатый, пишет в статье Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий. Он напоминает, что по причине сопротивления Венгрии эмбарго ЕС на импорт российской нефти не будет распространяться на поставки по трубопроводу.

Более того, решение о судовых поставках начнёт действовать только под конец года. «Начнёт, ведь для всего, что касается нефтепродуктов, надо будет подождать ещё дольше», — объясняет он. Конечно, в отличие от Чехии, Словакии и Венгрии, Германия и Польша заявили, что по собственной инициативе прекратят импорт сырья по трубопроводу «Дружба». Однако немцы и поляки тоже не стали торопиться и дали себе время до конца этого года.

«Для украинцев эти семь месяцев — вечность. Почти вдвое дольше, чем длится военная операция, которая унесла у страны десятки тысяч жизней, вынудила миллионы украинцев отказаться от всего нажитого и разрушила половину украинской экономики. Следовательно, что же останется от Украины, когда мы будем праздновать Новый год?» — задаётся вопросом автор.

Он обращает внимание на то, что русские перешли к завоеванию территорий при помощи артиллерийского обстрела. «В результате силы Путина медленно, но систематически продвигаются в Донбассе вперёд. Их очередная цель может заключаться в том, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря», — убеждён он.

По мнению журналиста, время играет в пользу Кремля также и в другом плане. Прежние санкции пока что ограничили российский экспорт в ЕС лишь на одну пятую, а новые не изменят существующего положения дел в этом году. Более того, благодаря росту цен на нефть продажи в Европу фактически стали приносить Москве больше доходов. И хотя Германия сократила импорт российского жидкого топлива, Италия, например, увеличила его в разы.

Белецкий пишет, что на настоящий момент этот доход РФ составляет около $1 миллиардов ежедневно — и тем самым позволяет ей не только поддерживать финансовую стабильность государства, но и продолжать модернизацию вооружённых сил. Более того, значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару США говорит о том, что действенность санкций ЕС весьма ограничена.

«Этими несовершенными санкциями Киеву придётся довольствоваться ещё долго. Переговоры о нефтяном эмбарго настолько истощили Брюссель, что пока неизвестно, когда он займётся самым важным наказанием, которое он может применить в отношении России, — эмбарго на газ», — иронизирует Белецкий.

Отключение Сбербанка от системы Swift он назвал значительной мерой, но сразу же напомнил об избежавшем аналогичной меры Газпромбанке, ответственном за оплату газа иностранными получателями.

России может также благоприятствовать политическая динамика, уверен польский журналист. По его оценкам, после июньских выборов во Франции партия Эммануэля Макрона, скорее всего, сохранит большинство в Национальном собрании, а в Германии выборов этого уровня не будет ещё три года. В свою очередь уже весной в Италии может появиться правительство, состоящее из пророссийских групп — «Лиги» и «Братьев Италии».

«Проложат ли они путь похожим силам в других странах ЕС, которые воспользуются усталостью общества от дороговизны и грядущего кризиса?» — задаётся вопросом эксперт.