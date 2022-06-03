Маск анонсировал появление прототипа человекоподобного робота
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Американский бизнесмен и основатель производителя электроавтомобилей Tesla Илон Маск написал в Twitter, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота Optimus.
«День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus», – передает РИА «Новости» его заявление.
Агентство Bloomberg, в свою очередь, указывает, что как утверждал предприниматель в январе, Optimus может в конечном итоге решить проблему глобальной нехватки рабочей силы, а в краткосрочной перспективе может быть способен переносить предметы по заводу Tesla.
Тем временем и акции американской компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, которые хотел выкупить Маск, упали на 15,57% – до 38,06 доллара за бумагу.
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