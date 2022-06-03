Несколько российских мобильных операторов начнут работать в Херсонской области

Дополнительно еще два российских мобильных оператора заявили о намерении приступить к работе в Херсонской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1.07.2022, а второй – до 1.08.2022», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код «+7». В Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.

До этого первый заместитель гендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров сообщил, что абонентов Луганской народной республики (ЛНР) полностью переведут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380 в июле.

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