Первое судно с украинской металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону

Судно типа «Славутич», груженое бухтами листового металла, прибыло в Ростов-на-Дону и стоит на рейде в порту, сообщили в пресс-службе ОАО «Ростовский порт».

Судно в Ростове, стоит на рейде», – сообщил источник ТАСС. Это первое судно, заходившее в порт Мариуполя после освобождения города.

Напомним, 31 мая судно типа «Славутич» стало первым, отправленным с грузом в рейс после освобождения города Мариуполя, его выход в море сняли на видео, которое показало Минобороны.

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