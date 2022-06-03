 

Первое судно с украинской металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону

03.06.2022, 9:20, Новости дня
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Судно типа «Славутич», груженое бухтами листового металла, прибыло в Ростов-на-Дону и стоит на рейде в порту, сообщили в пресс-службе ОАО «Ростовский порт».

Судно в Ростове, стоит на рейде», – сообщил источник ТАСС. Это первое судно, заходившее в порт Мариуполя после освобождения города.

Напомним, 31 мая судно типа «Славутич» стало первым, отправленным с грузом в рейс после освобождения города Мариуполя, его выход в море сняли на видео, которое показало Минобороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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