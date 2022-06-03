В ДНР предсказали будущее украинских военных на заводе в Авдеевке

Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен, сообщил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.

Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: «Да надеюсь… Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать».

По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться. «Если они не уйдут, они там и останутся», – передает РИА «Новости» слова комбата.

Авдеевский коксохимический завод расположен в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между ВСУ и Народной милицией ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию Донецкой народной республики, в частности, расположенную поблизости Ясиноватую и пригород Донецка.

Ранее замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.

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