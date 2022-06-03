 

Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции

03.06.2022, 7:55, Новости дня
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Предпринятые США новые антироссийские санкции угрожают цепочкам поставок, перебои в которых повлияют на продовольственную безопасность, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Убеждены, что порочная ограничительная практика будет только усугублять состояние дел в мире. Экономические «колебания» могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер. Приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности», – цитируют посла в Telegram-канале посольства.

Также Антонов назвал объявленные меры очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона. «Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», – добавил он.

По словам дипломата, Россия даже под «шквалом» ограничений и запретов готова в срок обслуживать собственные долговые обязательства. «Попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов, но подорвут доверие к самим США», – резюмировал он.

Напомним, минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников. Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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