Нефть подешевела на анализе инвесторами решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно снижаются, оставаясь выше 117 долларов за баррель, днем ранее нефть подорожала после решения ОПЕК+ повысить добычу нефти.

Сейчас инвесторы и спекулянты во многом переосмысливают последствия этого решения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает РИА «Новости».

По состоянию на 7.50 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,34%, до 117,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,49%, до 116,3 доллара.

Днем ранее нефть выросла в цене после того, как страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти: вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в РФ из-за западных санкций.

Трейдеры также обратили в четверг внимание на статистику запасов нефти в США. По данным американского минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 мая снизились на 5,1 мла баррелей, или на 1,2%, до 414,7 млн баррелей. Аналитики ожидали уменьшения только на 1,4 миллиона. Запасы дистиллятов и бензина за неделю неожиданно сократилось вместо роста, а добыча не изменилась, составив 11,9 млн баррелей в сутки. Это тоже было позитивно для нефтяных цен.

Но в пятницу утром цены на нефть склонны к снижению, в целом колеблясь в узком диапазоне, поскольку, по мнению аналитиков, опрошенных Reuters, рынки теперь задались вопросом, насколько сможет дополнительная добыча компенсировать потерю поставок из РФ и удовлетворить растущий спрос в Китае после ослабления ковидных ограничений.

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