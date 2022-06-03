«Они просто фашисты» – пророссийский телеканал из Ирана утверждает, что ВСУ убивает мирное население Донбасса с помощью натовского оружия

Украинские войска продолжают нападения на гражданские объекты в Донецке, утверждает иранский телеканал Press TV. По словам местных властей, для этих атак используются американские гаубицы M777, которые позволяют ВСУ вести огонь с большого расстояния.

Сирена воздушной тревоги звучит над Донецком, находящимся под контролем сепаратистов. Украинская армия каждый день обстреливает этот город. Старое здание 22-й школы пережило Вторую мировую, но не этот конфликт.

ДЖОННИ МИЛЛЕР, корреспондент Press TV: Ранее сегодня сообщалось, что погибли два человека. Согласно новым данным, погибли троё, пятеро получили ранения. И это только один из ударов, которым сегодня подвергся Донецк.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Моя дочь училась здесь. К счастью, сейчас дети учатся из дома. Но один из учителей был ранен. Это ужасно. Я не знаю, где моя дочь будет учиться. Здесь нечего комментировать. Это не поддаётся человеческому пониманию. Они (украинские войска. — ИноТВ) просто фашисты и пытаются уничтожить нас. Вот и всё. Они просто хотят убить всех жителей Донбасса.

Соседняя школа также подверглась обстрелу. Очевидно, что эти учреждения атакуют специально. На асфальте видны следы крови.

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: Да, сегодня был страшный день. Мы работали, когда прилетел снаряд. Взрыв был большим. Один человек погиб, двое получили ранения. Один из пострадавших сейчас

находится в больнице. Это удручающая ситуация. По какой-то причине огонь ведётся по мирному населению и школам.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Они просто-напросто не считают нас людьми. Здесь только гражданские — дети, женщины и старики. Для них мы сепаратисты, нелюди. На этой земле никого не должно остаться. Так они считают.

ДЖОННИ МИЛЛЕР: Я уже освещал нападения украинской армии на гражданские объекты здесь, в Донецке. Я видел немалое количество подобных обстрелов. Но удар по этой и другой школе заметно отличался своими масштабами. Размер снарядов гораздо больше, и потенциальное количество жертв таких ударов гораздо выше.

Рабочие разместили оболочку снаряда на кузов грузовика. В Донецкой Народной Республике утверждают, что это 155-мм снаряд, выпущенный из поставленной американцами гаубицы M777. Украина получила 108 единиц этого оружия. Некоторые из них уже достигли линии фронта, а это означает, что Украина теперь может взрывать школы с большого расстояния.

ДЖОННИ МИЛЛЕР: Если будет доказано, что применялось оружие НАТО, что вы скажете странам альянса?

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Поступают они нехорошо. Пускай приезжают сюда и посмотрят на то, что передают Украине и что используется против нас. Пусть приезжают и посмотрят. Мне бы хотелось, чтобы они прямо сейчас оказались здесь и почувствовали всё на себе.

В разгромленном кабинете географии на стене висит карта Великобритании и несколько флагов. Дети, которых здесь учили, сегодня усвоили другой урок о странах НАТО: их оружие намеренно используется, чтобы брать на прицел и убивать мирных жителей.

Джонни Миллер, Press TV, Донецк.