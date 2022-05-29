Мнение: Сила без права

Сегодня вдруг заметил, хотя само явление существует уже бог знает как давно – но как-то пребывало на периферии внимания. У меня как обычно фоном бормотало радио, обычный новостной выпуск, и меня царапнула фраза – что-то про Чубайса и его “нанотехнологии”. Обычный трёп, типа действительно ли Чубайс там всё разворовал, и “силовикам дано поручение тщательно проверить…” и т.д.

Я мысленно поправил “силовиков” на “правоохранителей”… и понял, что уже очень давно не слышал вообще такого слова. Что за “правоохранители”? Что такое “правоохранительные органы”, как они вроде бы всегда назывались?

Ничего этого нет. В СМИ, в блогах – везде закрепилась форма “силовики”, никаких “правоохранителей” не осталось. ТАК НЕ ГОВОРЯТ.

И если подумать – это глубоко символичная подмена. Отражающая, что называется, реалии.