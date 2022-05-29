 

Некие националисты запланировали устроить провокацию с химическими веществами в Сумах, утверждают в России

29.05.2022, 6:15, Новости дня
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Украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами, заявили в Министерстве обороны России.

«Для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств. Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских Вооруженных Сил якобы в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам. При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения «максимального резонанса» эвакуация граждан не проводится», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны предупредили западные страны и международные гуманитарные организации, что готовящиеся фейки о «злодеяниях русских» в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.

Ранее в Минобороны заявили, что вооруженные силы и сотрудники Службы безопасности Украины с подачи Запада заминировали элеватор под Днепром, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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