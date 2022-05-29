Трамп похвастался угрозами не помогать странам НАТО при конфликте с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет НАТО резко вырос после того, как он пригрозил союзникам по альянсу не приходить на помощь в случае конфликта с Россией, если они не увеличат расходы на оборону.

«Значит ли это, что если мы полностью не заплатим и на нас нападет Россия, значит ли это, что вы не будете нас защищать?» Мне пришлось дать им такой ответ, потому что иначе они бы не заплатили. «Да, мы не будем защищать вас, если вы не платите… Если такое случится, вы сами по себе», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что «деньги полились рекой – миллиарды и миллиарды». По его словам, «набралось 430 млрд – миллиардов, не миллионов – долларов». Экс-президент назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим «самым большим фанатом».

Бывший президент США считает, что Украина сейчас «уничтожается» из-за «глупости» США. Он опасается начала Третьей мировой войны и призвал «вернуться за стол» переговоров. Трамп считает, что Китай следит за происходящим на Украине, и увиденное удерживает его от нападения на Тайвань.

По словам Трампа, у него были беседы с лидерами Китая и России, которых он якобы предостерегал от агрессивных действий: «Я сказал, что мы очень сильно по вам ударим, если вы это сделаете. Оба мне ответили: «Что, в самом деле?». Я не уверен, что они мне поверили, но отчасти мне поверили. Они не должны были верить полностью. Если они поверили на 5%, этого было достаточно».

Бывший президент похвастался тем, что в XXI веке является единственным главой США, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты. Трамп подчеркнул, что при Джордже Буше-младшем «потеряли Грузию», при Бараке Обаме – Крым, а при Джо Байдене «потеряли все».

Напомним, Трамп также заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» из-за цен на нефть и оплаты энергоносителей в рублях. Бывший президент США утверждает, что рубль находится «на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо». «Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30–40 долларов за баррель», – сказал он.

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