Аршавин заявил, что Франция «не справилась» с отобранным у России финалом ЛЧ

Бывший игрок сборной РФ Андрей Аршавин прокомментировал беспорядки перед финальным матчем футбольной Лиги чемпионов в Париже. Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Беспорядки? Финал отобрали у Петербурга за два месяца до матча, а это очень трудно. Да, Франция не справилась», – сообщил Аршавин. Он ожидает, что «в Париже будут большие проблемы», поскольку «фанаты «Ливерпуля» свою злость будут спускать на представителях правопорядка», передает «Матч ТВ».

Напомним, финал футбольной Лиги чемпионов а стадионе «Стад де Франс» в Париже завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0. Болельщики устроили беспорядки. Финал должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.

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