Мнение: Русский человек биологически



Станислав Лем

“Господи! Они гадят!”

Очень хороший, информативный пост у Уборщицы об одном из моих любимых фантастов – Станиславе Леме. Вообще у поляков было в 20 веке два поистине выдающихся, мирового уровня мастеров слова, по иронии судьбы с именами, которые отличались только на 1 букву: Станислав Лем и Станислав (Ежи) Лец. Гениальный фантаст-философ и гениальный афорист-философ. Боюсь, правда, что оба – польские евреи…

Хотя нет, наверно, три – еще Юлиан Тувим: мы его знаем (знали) в СССР как детского писателя, а он ведь автор гениального афоризма “Эгоист – это человек, который заботится о себе больше, чем обо мне”. Так что трое (правда, очень похоже, что и Тувим был тоже… того… из этих). А после военных немецких и потом уже собственных послевоенных “чисток” поляки выжили из своей страны практически всех евреев, стали уникально этнически однородной страной (98% поляков) – но с гениями в этакой расовой стерильности стало у них хреновато.

Но это ладно, речь не о том. Уборщица в большом роскошном посте , который я искренне рекомендую прочесть целиком, яростно упрекает Лема за то, что он так и не полюбил ни СССР, ни русских – несмотря на то, что основной доход от издания своих книг он получал только от совка, а на Запад его слава стала проникать только буквально в последнее время.

И оказывается, существует некое “письмо Лема” из Берлина своему переводчику, ставшее знаменитым (естественно, везде, но не у нас):

“Здесь [в Берлине] я, естественно, читаю книги, которых не могу заполучить в Польше , в т.ч. частные воспоминания немцев, по которым прокатилась лавина Красной Армии в году поражения Гитлера, 1945, преимущественно мемуары из Померании (Pommern). Заметки одного врача, в конце концов, графа, человека верующего, который пережил тот ад, видел все, на что способны русские, сформированные той уродливой системой, так что эти воспоминания были для меня кое формулировками моих собственных мыслей и суждений, которые я только что на бумаге не зафиксировал. Хотя я не видел ничего из того, что видел он. Жестокость немцев, входивших в оккупированной страны во времена Гитлера, НЕ Сравнима по своему опыту и вширь, и вглубь с советским. Немцы (сперва банальности) – были методическими, планомерно, соблюдали заповеди обезличенным и вообще механическим образом, они считали себя высшей расой, а нас, евреев, – Ungeziefer, обреченными на уничтожение паразитами, паразитами НАСТОЛЬКО коварными, одаренными такой хуцпой, что эти паразиты осмелились благодаря сильной мимикрии приобрести сходства, поистине удивительной похожести на Человека.

В свою очередь, русские были отродьем, которое осознавало свою подлость и низость бессловесным, глухим, способным на любую распоясанность образом; так, насилуя 80-летних бабушек, раздавая смерть от похоти, вскользь, между прочим, повергая, разрушая и уничтожая все признаки достатка, строя, цивилизованной состоятельности, демонстрируя бескорыстием этого уничтожения немалую Предусмотрительность, Инициативу, Внимание, Сосредоточенность, Напряжение Воли – благодаря этому они мстили не только немцам (в конце концов, – ДРУГИМ!) за то, что немцы устроили было в России, но и мстили всему миру за пределами своей тюрьмы местью, самой подлой из возможных: ведь они обсирали все – никакие животные не демонстрируют подобной , так сказать, ЕКСКРЕМЕНТАЛЬНОЙ жестокости, которую демонстрировали россияне, забивая и наполняя своими экскрементами разгромленные салоны, госпитальные залы, биде, клозеты, серя на книги, ковры, алтари; в этом сранье на весь мир, который они теперь МОГЛИ, какая это радость! вскопать, истолочь, обосрать, а ко всему еще и изнасиловать и убить (они насиловали женщин после родов, женщин после тяжелых операций, насиловали женщин, лежавших в лужах крови, насиловали и срали, а кроме того они должны были воровать наручные часы, и когда какой их малой бедолага-солдафон не имел уже на это шансов среди немцев в госпитале, потому что его предшественники забрали все, что можно было забрать, он расплакался от отчаяния и одновременно выкрикивал, что если немедленно не получит наручные часы, то застрелит трех первых встречных) . Как-то в Москве, в [19]61 году, я посетил после 12 ночи, приехав прямо с аэродрома, в ресторан “эксклюзивного отеля” (на улице толпа других желающих забавы безрезультатно долбила в гостиничные двери) – и хотя там никто никого не насиловал, НЕ убивал и не обсирал, я видел то же, и это произвело на меня неизгладимое впечатление, я назвал их обезумевшей стадом, поскольку они не верят в Бога, то есть, я видел людей, которым отрезали достоинство, тотально ампутировали этику; это было действительно отвратительное зрелище» (Станислав Лем).

Очень любопытно! Главное, что об этом стремлении любое “богачество” именно и в первую очередь обгадить, грубо говоря – просто наср..ть – очень много писали и другие, например, многие авторы, писавшие о событиях русской революции и гражданской войны.

Я сразу вспомнил, конечно, как про это писал Галковский, еще в 90е, в своей (уничтоженной им самим) “Книге Благодарностей и Просьб”. Но, как говорится, “интернет всё помнит!” Вот из Галковского – неслабые параллели:

“Теперь “внутренняя политика” после “Великой Октябрьской социалистической революции” и “трагедии русской интеллигенции”. Сначала начали пить. Пошли винные погромы, люди становились на четвереньки и лакали вино и водку, лившихся рекой из разбитых бочек. Потом в городах замёрзла и лопнула канализация. И русские стали ходить под себя. Все улицы покрылись экскрементами, они были навалены замёрзшими горами по обочинам. Люди мочились и испражнялись из окон домов на улицы, но это ладно: клали на лестничные клетки, в коридоры. Делалось это как быт, никто уже друг друга не стеснялся. Это ГЛАВНОЕ, что тогда заметили образованные русские и что всех поразило. Об этом писали все: Горький, Зинаида Гиппиус, Юрий Анненков, Набоков, Ленин.

Вот и всё. Обезьяны. Знаете, когда обыватели хотят завести обезьянку, они готовы, что она будет “шалить”, но когда зверушка, как один из обитателей нашего гестбука, делает всё и сразу, в прыжке со стола на шкаф, то… Нет, русские интеллигенты были готовы ко многому, чай не на луне жили, но тут первое время тёрли глаза: “не может быть”, “господи, они гадят”.

…

До 1917-го русские шли вверх ступенька за ступенькой. Трудно, но последовательно, десятилетие за десятилетием. Потому что русские великая нация и у них есть много стратегических плюсов. Но есть и минусы. Один страшный: русский человек биологически – “табула раза”. Как бы высоко не поднялся русский, есть возможность отыграть назад до такой степени, что СТРАШНО. Вниз падать русскому очень далеко. Лестница Эйзенштейна в миллиард ступенек уходит в бездну. А вниз идти всегда легче. Можно просто катиться кубарем. Мы и покатились” (ГАЛКОВСКИЙ, КБиП, 1999).

Я сейчас думаю: а может, Галковский, когда это писал, все ж еще и письмо Лема тоже имел в виду? Вообще – интересно. Ведь революцию 1917 г. и 1944-45 гг., когда Красная армия нахлынула на Европу, разделяет довольно большой промежуток, почитай, поколение сменилось. Однако фекальная ориентация, похоже, не была преодолена. Да оно и понятно – страна ведь все равно в подавляющей массе оставалась еще крестьянской с “сортиром на улице”.

Вообще это классическая “анальная фиксация” – причем, получается, какого-то национального масштаба. И это ведь странным образом перекликается с современными данными. Например, уже довольно давно – в 2014 году – нашумели вот такие данные, извините, с Порнхаба:

“По данным популярного портала PornHub, пользователи из России чаще, чем в любых других странах мира, смотрят видео с анальным сексом. Статистику ресурса приводит британское издание Independent”.

Да и, честно говоря, оно и невооруженным взглядом видно: достаточно почитать комментарии в соцсетях, просто прислушаться к разговорам “простых”, да и не очень простых людей в России – трудно не обратить внимание, что анально-фекальная тематика практически господствует. Лично меня это всегда поражало, еще со времени службы в армии – то, до какой степени все зациклены на теме “го…на” и “ж..пы”, да и на теме гомосексуального изнасилования.

И тут вот Лем (спасибо Уборщице!) напомнил.

Сама Уборщица там довольно резка – почему-то в конце выражает уверенность, что “теперь” (видимо, после ее разоблачений) “Лема в России читать не будут”. Я не согласен, конечно. Разве что в том смысле, что РФ проваливается в новое средневековое невежество, читать “немодно”, и Лема “читать не будут” точно так же, и любых других авторов.

Но те-то, которые читали (в смысле – видели смысл в ЧТЕНИИ как процессе) – они ведь так и будут читать. И Лема они – немногие знайки – будут читать разве только больше – ведь посмертная его слава только нарастает, причем во всем мире.

Не будут читать “из-за обиды”, “потому что он русских не любил”? Это вообще ерунда, по-моему. Умному русскому свойственно спокойное отношение к чужой нелюбви – он сам свой народ, по слову Данилы Багрова, “как-то не очень”.