Мнение: Кадыров объявил о взятии жилых кварталов Северодонецка

Кадыров объявил о взятии жилых кварталов Северодонецка.

Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает.

Это просто блестящий результат, которого добились наши бойцы под руководством дорогого БРАТА, помощника Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинова при тесном взаимодействии со всеми задействованными силами Минобороны и народной милиции ЛНР.

Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее – за три часа. Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом.

Я поздравляю всех с прекрасным результатом! Выражаю искреннюю благодарность всем бойцам, которые выполняли поставленную задачу! МОЛОДЦЫ! Конечно, на этом останавливаться мы не намерены. Продолжаем охоту за бандеровцами и шайтанами! Скоро будут другие отличные новости!

https://t.me/RKadyrov_95/2215 – цинк

Вышеописанный переход Северодонецка под наш контроль по описанному Кадыровым сценарию возможен лишь в условиях, когда силы ВСУ в Северодонецке получили приказ начать отступление в Лисичанск, что физически вполне возможно сделать. А вот техника, ввиду повреждения мостов отступить не может, поэтому ее и бросают, а пехота уходит.

В общем, думаю в ближайшие часы все прояснится и станет понятно – действительно ли ВСУ отступают из Северодонецка или чеченцы слегка торопят события.

По поводу любых заявлений с обеих сторон о контроле населенных пунктов.

Лучшие подтверждения этому:

1. Видео из центральных районов города/окраин города в направлении фронта противника.

2. Фото из центральных районов города/окраин города в направлении фронта противника.

3. Официальные признания противной стороны об оставлении населенного пункта.

4. Официальных заявлений военных ведомств о взятии населенных пунктов.

В последнем случае стоит учитывать, что обе стороны по ходу кампании уже косячили с этим.

С нашей стороны самый крупный косяк это объявление о взятии Угледара, который не взят до сих пор. Ну и Попасную тоже объявляли взятой, по-моему в конце марта, а взяли более месяца спустя.

Украина таким образом в интернете "держала" Мариуполь и Красный Лиман. Сегодня вот на Украине заявляют, что отбили у наших Камышеваху, хотя мы ее еще не взяли (контроль только 40% поселка).

Поэтому подтверждающие фото/видео материалы из города/села, которые передают военкоры или сами бойцы, это лучший пруф из возможных, который в 95% случаев вполне валиден.

Поэтому во всех подобных случаях лучше всего дождаться подобных пруфов.

https://t.me/boris_rozhin/51082 – цинк

В отношении Северодонецка и заявлений Рамзана Кадырова о его освобождении, акцентирую внимание на том, что речь идёт о жилой застройке Северодонецка.

Про промку (в первую очередь — завод "Азот") речь не шла. Как не шла она и о пригородах Северодонецка (Синецкое, Павлоград, Боровское).

В общем, ждем кадры с Азота, с аэропорта и взорванных мостов на Лисичанск. А также фото трофейной техники.

До тех пор оптимизм лучше придержать. Тем более, что ничего хорошего в увеличение качества управления ВСУ и их отказе от стратегии попадания в котёл нет.

(с) В.Угольный

https://t.me/zola_of_renovation/1926 – цинк

Говорить о взятии Северодонецка (как и ранее о вхождении в Лисичанск), мягко говоря, преждевременно. С севера отряд «Ахмат» занял часть городской застройки, включая гостиницу «Мир». С востока только сегодня вошли подразделения российского спецназа. В городе идут бои.

(с) А.Коц

https://t.me/Oleg_Blokhin/36035?single – цинк

В общем, ждем фото/видео из Северодонецка и раньше времени чепчики и ушанки в воздух не бросаем. Работа идет.

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