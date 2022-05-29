 

ЕС собрался отложить запрет поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

29.05.2022, 4:50, Новости дня
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Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщают источники.

Как передает Bloomberg, ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из РФ и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу». Таким образом в ЕС хотят «удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций». Bloomberg пишет, что «пересмотренное предложение» ЕК позволяет «пощадить» трубопровод «Дружба». В результате Венгрия получит время для «поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности». Также это решает проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, передает РИА «Новости».

Напомним, 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных. Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД страны Елена Зеркаль пригрозила Венгрии, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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