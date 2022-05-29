 

Поддельные билеты спровоцировали беспорядки на финале Лиги чемпионов в Париже

29.05.2022, 4:50, Новости дня
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), полиция, власти Франции, а также Французская федерация футбола срочно рассмотрят ситуацию с беспорядками на финале Лиги чемпионов в Париже, сообщил УЕФА.

В сообщении говорится, что перед игрой «турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты». Болельщики пытались попасть на стадион, их число после начала игры продолжало расти, в результате «полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона». УЕФА заявил, что «сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы», передает ТАСС.

УЕФА подчеркивает, что принял решение отложить начало встречи, чтобы позволить как можно большему количеству людей с подлинными билетами попасть на стадион, передает РИА «Новости».

Mirror пишет, что «полиция напала на болельщиков с дубинками и щитами» в фан-зоне. «Они стояли рядом с водометами и другими устройствами для сдерживания массовых беспорядков весь день, и с течением дня их число росло. Казалось, они были недовольны количеством пьяных людей, поэтому они начали действовать. Кажется, что их никто не провоцировал», – информирует издание.

BFM сообщает, что французские стражи порядка задержали 46 человек за различные нарушение в ходе стычек с футбольными фанатами на стадионе и в районе фан-зон перед началом и во время финала.

Напомним, финал футбольной Лиги чемпионов а стадионе «Стад де Франс» в Париже завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0. Финал должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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