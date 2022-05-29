В кровати с комфортом: как быстро определить качественное постельное белье

Уже давно было доказано, что полноценный здоровый сон улучшает психоэмоциональное состояние человека. Чтобы спать более комфортно, необходимо выбирать качественное постельное белье. Советы эксперта помогут сделать правильный выбор комплекта в магазинах.

Генеральный директор, основатель фабрики постельного белья “postelka37.com” Михаил Забелин рассказал, что качество постельного белья можно определить по весу. Например, сравнивая полиэстер и качественную бязь, стоит помнить, что полутораспальный комплект весит примерно 1,6 килограмма, полиэстер – всего 800 граммов. Разряженное белье можно определить, обратившись к свету. По словам Забелина, оно будет прозрачное как марля.

Также следует обращать внимание на состав. Важен как сам хлопок, так и его плотность. Нормальная плотность бязи – 125-142 гр, поплина – 115 гр, сатина – не меньше 125. “Определенно, лучше покупать белье у проверенных производителей, которые отвечают за качество”, – советует Забелин.

А еще прямо в магазине можно оценить окраску постельного белья. Нужно взять ватную палочку, смочить ее водой и провести несколько раз по ткани, а лучше – потереть. Если вата на палочке окрасится в цвет комплекта, значит, при стирке он быстро потускнеет, а при использовании – окрасит кожу и вещи. Такой, конечно, лучше не покупать.