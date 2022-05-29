 

Мнение: Кадыров и Польша

29.05.2022, 3:50, Разное
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Польше.

«Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать» – заявил Кадыров.

А еще Кадыров сказал, что Польша «появилась благодаря СССР и выживала благодаря России», а сейчас смеет угрожать и упрекать Москву». Мол, до до недавнего времени Польша молча довольствовалась «объедками Германии, Англии и, судя по всему, США» (отсюда).

Это уже не первый выпад Кадырова против Польши. Ранее он уже требовал от Польши «забрать свое оружие и наемников» из Украины и отметил, что если  поступит команда, то «мы за 6 секунд покажем, чего вы стоите».

Мне вот интересно, Рамзан Ахматович просто троллит Польшу?  Или реально готов направить в Польшу чеченских джигитов и «за 6 секунд» превратить Польшу в «быль»?

Фотография Рамзана Кадырова  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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