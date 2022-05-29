Украинских беженцев стали выселять из отелей в Болгарии

Болгарские власти отменили субсидии отелей на содержание беженцев с Украины, беженцев начали выселять, сообщают СМИ.

Глава болгарского агентства по вопросам беженцев Мариана Тошева сообщила, что беженцев переселят на специальные базы, которые были подготовлены властями страны. Планируется, что переселение проведут 29 мая – 1 июня, «беженцев до вокзала отвезут на автобусах, где они сядут на поезда и прибудут на базы размещения». Как сообщила Тошева, в Болгарии находятся 300 тыс. беженцев, но только 40 тыс. получают государственную помощь, передает Sputnik со ссылкой на BTV Novinite.

Напомним, с начала лета несколько польских городов отменят бесплатный проезд для граждан Украины. В Гданьске, Гдыне и Сопоте бесплатный проезд отменили еще в конце апреля. В Британии допустили переселение украинских беженцев в Руанду.

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