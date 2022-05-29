 

Россия опровергла возможность использования ядерного оружия в спецоперации

29.05.2022, 3:25, Новости дня
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Российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Келин объяснил, что «тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем». Он указал, что у РФ есть «строгий перечень условий», необходимых для использования тактического ядерного оружия. Как сообщил посол, «в основном речь идет» об «угрозе существованию» российского государства. «С текущей операцией это не имеет ничего общего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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