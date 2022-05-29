 

CNN – G7 договорились нейтрализовать выбросы от электроэнергетики

29.05.2022, 2:45, Разное
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Страны «Большой семёрки» договорились отказаться от использования угля для получения электроэнергии, а также нейтрализовать выбросы углекислого газа при использовании других углеводородов, пишет на своём сайте CNN. Учёные отмечают, что это самый быстрый и дешёвый способ добиться нулевых выбросов к 2050 году и сдержать глобальное потепление.


AP

«Большая семёрка» договорилась к 2035 году прийти к практически полной нейтрализации выбросов углекислого газа в электроэнергетике. Как пишет в своей статье на сайте CNN, эксперты отмечают важность этого шага в том, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Такое решение было выработано во время встречи министров стран G7, которые занимаются климатом, энергетикой и окружающей средой. Кроме того, они решили отказаться от угля в энергетике, но не поставили себе крайних сроков для этого. Впрочем, эта инициатива позволяет странам по-прежнему использовать углеводороды, но если парниковые газы от них будут нейтрализованы. Однако эксперты предупреждают, что нейтрализовать все выбросы невозможно.

Автор статьи отмечает, что зачастую решения, которые принимает «Большая семёрка» в вопросах энергетики и климата, дальше перенимает и «Большая двадцатка», которая отвечает за 80% всех парниковых газов. Встреча G20 намечена на ноябрь.

Свою лепту в это решение внесла и ситуация, сложившаяся из-за Украины: Европе, в частности, стало очевиднее, что нужен переход к более чистым источникам энергии. При этом в коммюнике после встречи есть призыв к странам не ограничиваться субсидиями в сфере энергоносителей, которые выделяются, чтобы избежать влияния конфликта. Министры призывают помнить, что это временные меры, а вообще все субсидии, связанные с углеводородами, должны быть прекращены к 2025 году.

Министр экономики и климата Германии на пресс-конференции отметил, что, учитывая количество двуокиси углерода в атмосфере, странам не удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой. Многие учёные называют эту температуру уровнем, за пределами которого ключевым экосистемам и климату будет нанесён непоправимый ущерб.

Эксперт из исследовательской группы Ember Фил Макдональд считает, что принятое «семёркой» решение меняет правила игры в глобальном изменении производства электроэнергии. Учёные считают, что так быстрее и дешевле всего получится прийти к нулевым выбросам. Развитые страны рассчитывают это сделать к 2050 году, пишет CNN.

 



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