В Бундестаге пожаловались на хаос в минобороны Германии

Замглавы фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Иоганн Вадерфуль раскритиковал работу министерства обороны Германии на фоне скандала вокруг поставок оружия на Украину.

Вадерфуль, комментируя заявления статс-секретаря министерства обороны и депутата Бундестага от СДПГ Зимтье Меллер, сказал, что слова Меллер – «настоящий скандал», их мог произнести только некомпетентный или неосведомленный человек. «В министерстве обороны под руководством Кристины Ламбрехт царит настоящий хаос», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Напомним, Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП и танки западных моделей. Заявление Меллер вызвало скандал в Германии. Немецкие СМИ при этом сообщили, что правительство Германии сократило «до минимума» поставки оружия Украине в последние девять недель.

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