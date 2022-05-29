 

В Бундестаге пожаловались на хаос в минобороны Германии

29.05.2022, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Замглавы фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Бундестаге Иоганн Вадерфуль раскритиковал работу министерства обороны Германии на фоне скандала вокруг поставок оружия на Украину.

Вадерфуль, комментируя заявления статс-секретаря министерства обороны и депутата Бундестага от СДПГ Зимтье Меллер, сказал, что слова Меллер – «настоящий скандал», их мог произнести только некомпетентный или неосведомленный человек. «В министерстве обороны под руководством Кристины Ламбрехт царит настоящий хаос», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Напомним, Меллер, опровергая обвинения в том, что Берлин затягивает поставки вооружения Киеву, заявила, что это единая позиция как федерального правительства Германии, так и всех стран Запада — не поставлять на Украину БМП и танки западных моделей. Заявление Меллер вызвало скандал в Германии. Немецкие СМИ при этом сообщили, что правительство Германии сократило «до минимума» поставки оружия Украине в последние девять недель.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.21 / В Минздраве заявили, что больницы Одесской области обеспечены кислородом. Врачи жаловались на его нехватку

22.07.21 / Домашние комнатные цветы и растения с названиями и фото

11.03.21 / Руководитель движения «Волонтеры – медики» Савчук назначен исполнительным директором РКК

26.12.20 / Суд продлил арест обвиняемой в убийстве и расчленении рэпера Картрайта

31.05.21 / “Готовы защищать союзников”. В НАТО ответили на планы России создать новые военные части на границе с Украиной и странами Балтии

04.07.21 / Англия разгромила сборную Украины в четвертьфинале Евро 2020

29.11.21 / Руководитель “Гарантированного покупателя” Улида понесет уголовную ответственность за нарушение в использовании средств “зеленых” инвесторов – юрист

12.12.20 / Макс Фадеев призвал ввести в РФ смертную казнь

01.11.21 / На довыборах в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты от “Слуги народа”

29.12.20 / Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика