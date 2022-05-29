Times – РФ выигрывает битву за контроль над мировой пшеницей

Россия стремится восполнить образовавшийся в результате осложнения вывоза пшеницы с Украины пробел в экспорте этого зерна, пишет The Times. По данным компании AgFlow, за год экспорт российской пшеницы вырос на 18%, а доход страны от налогов на экспорт пшеницы в этом сезоне составил $1,9 млрд.



АР

С начала российской спецоперации на Украине основной победой президента Владимира Путина стало увеличение объёмов российского экспорта пшеницы и рост цен на неё, пишет The Times.

С конца февраля экспорт Украиной пшеницы заметно сократился в связи с осложнением процесса вывоза зерна. По данным британского издания, более 20 миллионов тонн украинской пшеницы гниёт в силосах и торговых судах по всей стране. Это оказывает серьёзное влияние на экономику страны, учитывая, что на продовольственный и сельскохозяйственный сектор приходится 10% ВВП Украины.

Так как Киев является пятым по величине экспортёром пшеницы, цена на зерно с начала года уже выросла на 60%, приблизившись к рекордному уровню. При этом Россия, главный мировой экспортёр пшеницы, восполняет образовавшийся пробел, продавая не только больше товара, но и по более высокой цене.

Так, по словам Набиля Мседди, исполнительного директора компании AgFlow, занимающейся анализом сельскохозяйственного рынка, до начала спецоперации экспорт украинской пшеницы и кукурузы рос, в то время как российский экспорт сокращался. Тем не менее в апреле экспорт пшеницы с Украины упал на 32% по сравнению с апрелем 2021 года, а экспорт из России, напротив, вырос на 18%. Согласно оценке компании, в этом сезоне доход от налогов на экспорт пшеницы РФ составил $1,9 млрд.

«Потеря объёмов экспорта Украины почти полностью совпадает с ростом экспорта России. Поэтому это можно вполне точно интерпретировать как оттеснение торгового конкурента на второй план», — заявил Мседди.

Как пишет The Times, у этих двух стран много общих экспортных партнёров в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с возможностью нехватки продовольствия, многие из них обращаются к России, чтобы восполнить недостаток. Египет, Иран и Турция являются крупнейшими покупателями, причём российский экспорт в эти страны вырос на 500%, 481% и 381% соответственно.

На этой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что РФ «использует голод и зерно для получения влияния». Однако Москва объясняет продовольственный кризис западными санкциями.