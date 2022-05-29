 

Посольство обвинило Запад в попытке демонизации Вооруженных сил России

29.05.2022, 0:39, Новости дня
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Жителям США стоит прекратить слушать русофобскую пропаганду и обратить внимание на отношение украинских радикалов ко всем, кто «не разделяет нацистскую идеологию», заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Российские дипломаты «обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy». В докладе «Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине». В посольстве подчеркнули, что «очередные русофобские инсинуации – часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», передает ТАСС.

Как заявили в дипмиссии, «на местах дела обстоят с точностью до наоборот». Дипломаты посоветовали «американской общественности уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов». Указывается, что радикалы на Украине, «прикрываясь нуждами теробороны, отбирают у мирных жителей деньги и автомобили, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию».

В посольстве рассказали, что в «Великоновоселовском районе ДНР боевики «Правого сектора» открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры». Дипломаты заявили, что такие «действия, поощряемые властью Украины, являются настоящими актами террора и военными преступлениями».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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