 

Суперъяхта с 8 тыс. л дизельного топлива затонула на юге Англии

29.05.2022, 0:39, Новости дня
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В городе Торки в Англии затонула суперъяхта, на которой находилось «около 8 тыс. л дизельного топлива», есть риск загрязнения окружающей среды, сообщают СМИ.

Яхта затонула после пожара. Очевидец описал пламя как «похожее на огненный шар». Люди с ближайших пляжа и дорог были эвакуированы. Кроме того, загорелся пирс. При этом «сообщений о пострадавших не поступало». Указывается, что работа «гавани была временно остановлена из-за опасений по поводу большого количества дизельного топлива на судне». Агентство по охране окружающей среды South West заявило, что акцент спасательной операции сместился на «реагирование на загрязнение». Пока причина пожара, по словам полиции, остается «необъяснимой», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, инцидент произошел на фоне топливного кризиса в Великобритании. В апреле сообщалось, что отказ от российской нефти привел к росту цен на топливо на 40% по сравнению с декабрем 2021 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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