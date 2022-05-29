 

«Реал» одержал победу в финале Лиги чемпионов

29.05.2022, 0:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Финал футбольной Лиги чемпионов завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем», сообщают информационные агентства.

Игра на стадионе «Стад де Франс» в Париже завершилась со счетом 1:0, гол забил нападающий «Реала» Винисиус. «Реал» в 17-й раз играл в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз выиграл турнир, передает ТАСС.

Начало игры было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся попасть на стадион.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / Ближневосточное перемирие пока сохраняется — но в силу дипломатии израильтяне не верят

22.01.21 / Убийца двух человек в Одессе рассказал о ритуале, в ходе которого убил своего отца

19.07.21 / Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина

08.10.20 / В больницах Украины с диагнозом COVID-19 находятся 20 тыс. человек – Степанов

06.10.21 / Нападение на съемочную группу “Схем”: в прокуратуре заявили, что подготовили подозрение двум лицам

26.09.21 / В Киеве ночью горел хостел, один человек погиб – ГСЧС

25.03.22 / Лавров: РФ объявили гибридную, тотальную войну

26.02.22 / Опубликовано видео совместной охраны Чернобыльской АЭС ВДВ РФ и украинцами

19.03.21 / Эксперты позитивно отозвались о качестве съемки в смартфоне OPPO Find X3 Pro

10.12.21 / В Перми разрабатывают технологию сжигания старых автомобильных шин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика