«Реал» одержал победу в финале Лиги чемпионов

Финал футбольной Лиги чемпионов завершился победой испанского клуба «Реал» над английским «Ливерпулем», сообщают информационные агентства.

Игра на стадионе «Стад де Франс» в Париже завершилась со счетом 1:0, гол забил нападающий «Реала» Винисиус. «Реал» в 17-й раз играл в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз выиграл турнир, передает ТАСС.

Начало игры было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся попасть на стадион.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.

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