 

Федор Житник: Что нельзя делать в народный праздник 29 мая

29.05.2022, 0:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

История

Он появился на свет в Египте и рос в христианской семье. В 14 лет Феодор ушел из своего дома и поселился в одном из монастырей. Там ему рассказали про преподобного Пахомия Великого, с которым он мечтал познакомиться. Встреча состоялась, после чего святой оставил его в своей обители. Когда Пахомий умер, на плечи Феодора легла обязанность руководителя Тавеннисского монастыря, а позже – всех Фиваидских обителей. Народу он запомнился чудесами и почитанием Иисуса Христа.

Приметы

Если к этому дню не отсеяться, значит, хорошего урожая не будет. Также 29 мая особое внимание стоит уделять птицам: их громкое пение сулит хорошие времена, а молчание – беды, в том числе и плохую погоду, которая помешает появлению урожая.

Традиции

Этот день прозвали “Житником”, потому что он считался последним благоприятным днем для посева жита. Так что, именно 29 мая принято было сеять ячмень, рожь, пшеницу и овес. При этом начинать работы следовало с молитвы. К столу обычно подавались блюдо с житом.

Что нельзя делать 29 мая

  • В этот день запрещено брать кольца с рук родственников, иначе будущих мужа и жену ждут неудачи в семейной жизни. Подружки невесты не должны одеваться в одном цвете, в противном случае муж будет неверным.
  • К уборке в доме нельзя приступать, пока работы в огороде не завершены. Народ верил, что из-за этого Земля будет плохо плодоносить.
  • Оставлять недоеденную пищу запрещено, иначе в будущем придется доедать за другими. Также нельзя брать в руки ложки и есть ими – так можно накликать в дом беду.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.22 / Мнение: Послание от Назарбаева

14.08.20 / Мнение: Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

05.12.21 / Унесенные смертью — 2

31.03.22 / Все запчасти для ремонта техники коммунальных служб Москвы производятся в России

25.04.22 / Мнение: Отрицательная селекция

24.12.21 / Россиян обяжут перевести всю криптовалюту на кошельки Центробанка до 1 марта 2022 года

27.01.22 / Мнение: Девушка из города Энгельс

17.03.22 / Дело закрыто: BBC выплатила компенсацию секретарю принцессы Дианы за скандальное интервью и извинилась

01.04.21 / В Совфеде призвали ввести запрещенные Конституцией цензуру и идеологию

30.08.21 / Паша Техник возглавил федеральный список Партии пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика