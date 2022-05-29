Федор Житник: Что нельзя делать в народный праздник 29 мая

История

Он появился на свет в Египте и рос в христианской семье. В 14 лет Феодор ушел из своего дома и поселился в одном из монастырей. Там ему рассказали про преподобного Пахомия Великого, с которым он мечтал познакомиться. Встреча состоялась, после чего святой оставил его в своей обители. Когда Пахомий умер, на плечи Феодора легла обязанность руководителя Тавеннисского монастыря, а позже – всех Фиваидских обителей. Народу он запомнился чудесами и почитанием Иисуса Христа.

Приметы

Если к этому дню не отсеяться, значит, хорошего урожая не будет. Также 29 мая особое внимание стоит уделять птицам: их громкое пение сулит хорошие времена, а молчание – беды, в том числе и плохую погоду, которая помешает появлению урожая.

Традиции

Этот день прозвали “Житником”, потому что он считался последним благоприятным днем для посева жита. Так что, именно 29 мая принято было сеять ячмень, рожь, пшеницу и овес. При этом начинать работы следовало с молитвы. К столу обычно подавались блюдо с житом.

Что нельзя делать 29 мая