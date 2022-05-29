Fox News – «машина возмущения» и «культура отмены» — американские либералы воюют с юмором

Американские ЛГБТ-защитники обвинили комика Рикки Жерве в цинизме и трансфобии за то, что тот осмелился пошутить про трансгендеров, передаёт Fox News. Ранее подобным нападкам подвергался другой известный комик — Дейв Шаппелл. Как отмечает главный редактор онлайн-издания OUTspoken Чедвик Мор, реакция либералов на шутки ясно показывает, кто в современной Америке противник свободы.

РИККИ ЖЕРВЕ, комик: Но когда мы видим эту саморекламу, когда знаменитости проходят эти глупенькие опросы и их спрашивают: «Представьте, что у вас есть машина времени, что вы первым делом предпримете?» — все они говорят: «О, я вернусь в прошлое и убью Гитлера!» Правда, что ли? Да ты вернёшься в прошлое и купишь акции Microsoft, грёбаный лжец! Ведь так?



Кстати, это правда. Они бы купили акции Microsoft.

А потом он посмеялся над той самой категорией людей, над которой смеяться непозволительно. Речь идёт об активистах трансгендерной идеологии.



РИККИ ЖЕРВЕ: Я люблю новых женщин, я знаю новых женщин. Ну, мы их видим в последнее время. С бородами и (цензура). Они просто золото! Я их обожаю! А эти старомодные женщины говорят: «Ой, они хотят пользоваться нашими туалетами!» Почему бы им не пользоваться вашими туалетами? «Это же дамская комната!» Так они и есть дамы, посмотрите на их местоимения! Что в этом человеке не дамского?! «Ну… его пенис». ЕЁ пенис, ты, грёбаная мракобеска!!! «Что, если он меня изнасилует?» Что, если ОНА тебя изнасилует!!!

Итак, аудитория смеялась. Большинство людей смеялось бы. Смеяться ваше право. (ЛГБТ-организация. — ИноТВ) ГЛААД не смеётся, у этой организации совсем другая задача: она опубликовала заявление, осуждающее эту репризу, полную, цитирую, «цинично-откровенных и опасных трансфобных разглагольствований, выдаваемых за шутки».

Кстати, об опасном и цинично-откровенным. Чедвик Мор — главный редактор OUTspoken. Мы обратились к нему за опасным и цинично-откровенным комментарием на эту тему.

ЧЕДВИК МОР, главный редактор OUTspoken: Да.

(Смех.) Каким образом это опасно? У Вас есть какие-то соображения на этот счёт, Чедвик?

ЧЕДВИК МОР: Знаете, я посмотрел этот сольный концерт и почувствовал настоящую ностальгию по временам, когда мужчины были мужчинами, женщины женщинами, а комики — смешными. И было действительно очень смешно! Во многом как сольный концерт Дейва Шаппелла, от которого они посходили с ума. Эти их концерты были также очень прочувствованными, если посмотреть их целиком, а не слушать машину возмущения белых либеральных СМИ, пытавшихся «отменить» наше чёрное национальное достояние.

Но опасность… Это действительно интересно, потому что эти организации… Здесь есть и другой момент: в этом комическом выступлении не меньше шуток о христианах, о верующих. Но я не вижу такого же негодования и призывов к цензуре от организаций, представляющих их интересы. Так что становится совершенно ясно, кто настоящие пуритане и сторонники авторитаризма в современном обществе.



Дата выхода в эфир 26 мая 2022 год.