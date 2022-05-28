Мнение: Пора вернуть распределение! (с)

(сценка из 2016 г., Пензенская область)

Нет, не зря посмотрел на «праймериз Единой России» в родной провинции! Есть что вспомнить. Вот еще одна зарисовка с натуры.

Итак, где-то в Поволжье, райцентр (около 100 тыс. жителей) – на праймериз Событие: в городе проходят Дебаты участников праймериз. То есть шесть или семь «кандидатов в кандидаты» должны при стечении любопытствующей публики между собой как бы полемизировать. Поскольку мероприятие государственное, городские власти отвели под это дело самый крупный в городе киноконцертный зал, на сцене установили стол для «президиума», рядом трибуну, отдельный столик для «ведущей дебатов (или дебатами?)» – все, словом, по-взрослому.

Казалось, должна была иметь место заминка – со зрителями: дебатёров-то пригнать можно – но пойдут ли на них горожане? Будний день, начало в 11 утра… кто ж попрется-то? Но и эта проблема легко решаема при наличии административного ресурса: на «дебаты» организованно пригнали «бюджетников» отовсюду, откуда можно – я сам, стоя на крыльце перед самым началом действа, слышал, как толстая тетка с халой на голове (по виду – типичная директриса школы) жалобно отчитывалась перед сухим мужичком в мятом костюме: «Всех, кто старше 18, всех пригнала, Иван Алексеевич! Всех, все 30 человек!!» «50! – не оборачиваясь, кинул ей «Иван Алексеевич». – Пятьдесят, Петровна, поняла?» Та заполошно кивала.

В общем, набили зал «зрителями» почти под завязку. Человек шестьсот. Я в центре сижу, в гуще народной. Легко угадывается, кто вокруг: учителя, студенты, врачи… Весь «джентльменский набор».

Ну и потом начинаются «дебаты». Выходят «представители или сочувствующие ЕР» и пытаются выступать. У кого-то получается говорить связно, у кого-то не очень. Говорят в основном банальности, часто сбиваются – публика все равно не слушает. Оживляется только, когда выступающие начинают костерить современное образование и ЕГЭ; тут даже аплодисменты иногда вспыхивают – в том сегменте зала, где явно сидят учителя и вообще «работники образования».

Выступавшие быстро почувствовали, что «людям нравится» – и стали все больше уделять внимания образовательной теме. И особенно полюбили повторять три пункта: отменить ЕГЭ, возродить «советскую систему образования – лучшую в мире!» и… вернуть обязательное распределение.

Последнее меня особенно заинтересовало, я даже сначала подумал, что то ли ослышался, но ли нарвался на выступление какого-то маргинала. Но нет: почти каждый (!) выступавший так или иначе заявлял, что он (или она) сделает, типа, все возможное, чтобы «вернуть обязательное распределение для выпускников средних и высших учебных заведений».

Самые обстоятельные привязывали этот пункт к модной теме «возрождения сельского хозяйства». Мол, в селах сейчас ни фельдшеров, ни врачей, ни учителей не остается – потому что «молодежь не хочет оставаться на селе», все, зараза, норовит уехать в город; а вот если бы ввести распределение года так на три, а лучше на 4 – как бы хорошо стало! И на селе бы уровень жизни повысился, и молодые, глядишь, получили бы столь им необходимую профессиональную практику! А? (опять аплодисменты из того места, где сидят школьные учителя).

Почему я, слушая эти, в общем, стандартные призывы в духе «возродим недоСоюз», все больше обалдевал? А потому что меня поражало – КОМУ «кандидаты на праймериз» все это говорили. Заполнить целый большой зал «бюджетниками» непросто – и потому горадминистрация, очевидно, пригнала в свой ККЗ «на дебаты» – для массовости – студентов местных то ли ВУЗов, то ли техникумов. Прямо, видимо, потоками сняли с пар и отправили отбывать повинность.

То есть в зале было студентов – человек двести, а то и все триста. Причем я как раз и уселся среди них, буквально в их гуще.

И вот они сидят – скучают, зевают, тычутся в свои телефоны – а со сцены уже четвертый подряд выступающий грозится, что введет «обязательное распределение». «Черт, – думаю я, тайком оглядывая юные лица, – да неужто вы не понимаете, что они все это говорят ПРЯМО ПРОТИВ ВАС?? Это ж именно ВАС все эти деятели собираются сослать на 4 года в село без права увольнения, на зарплату «молодого специалиста» в 10-12 тыс. в месяц! Именно про ВАС говорят со сцены, что надо бы вас стреножить и приковать к месту, чтобы жизнь медом не казалась!»

Я уж не ждал, конечно, никаких каверзных вопросов – но хотя бы недовольного гула или еще какой реакции чаял дождаться. Не, нифига. По-моему, никто из студентов так и не понял, о чем говорили странные дядьки и тетки со сцены. И не вникал. Интересно, как они у себя лекции слушают…

Такая вот «коммуникация власти с народом». Большая часть ВООБЩЕ НЕ СЛУШАЕТ. Если бы выступавшие предлагали, к примеру, раз в год отстреливать каждого десятого двоечника – в целях повышения успеваемости – студенты, думаю, так же вяло бы похлопали и так же весело бы рванули с места, как только бы их кураторы дали отмашку об окончании «дебатов».

Все действо длилось около двух часов. Народ отсидел дисциплинированно, из зала никто не уходил (2016).

Как раз к одной – нет, даже двум! – модным сейчас темам: во-первых, к отмене болонской системы, во-вторых, проявится ли “недовольная молодежь”.