 

Мнение: Образцовая подстава информационных жуликов с кликбейтом

28.05.2022, 23:25, Разное
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Образцовая подстава информационных жуликов с кликбейтом

Образцовая подстава информационных жуликов с кликбейтом (или как обыденная новость искажается и превращается в ложно-сенсационную).

1. Лжецы с крикливым кликбейтом:

РБК: Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний.
Это произошло из-за того, что авиаперевозчики не смогли предоставить КНР данные о снятии регистрации самолетов за рубежом. (отседова (https://www.rbc.ru/politics/27/05/2022/6290b53a9a7947300bc0fc87))

2. Реальность:

Китай запретил двум авиакомпаниям РФ выполнять рейсы на не прошедших тест на «чистоту» Boeing и Airbus.
Российской чартерной авиакомпании iFly и грузовой «Авиастар-ТУ» запрещено летать в Китай на самолетах Boeing и Airbus, по которым перевозчики не смогли доказать документально отсутствие у самолетов двойной регистрации. […] Китайская сторона требовала доказательств того, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. У «Авиастар-ТУ» выявили пять самолетов с двойной регистрацией […]
(отседова (https://www.kommersant.ru/doc/5378781))

Видите, какая наглая подмена?

1. Китай не закрывал небо для всех российских "арбузов" и "бобиков".
2. Китай выявил две авиакомпании, которые прокололись на двойной регистрации самолётов.
3. И запретил им использовать именно эти самолёты в своём воздушном пространстве (на остальных в Китай летать можно!).

…И вот такие пидарасы работают с публичной информацией. Я бы таких комбинаторов увольнял.

https://t.me/periskop_pacific/782 – цинк

Стоит отметить, что это далеко не первая такая "подстава" за последние месяцы. И если смотреть не на конкретные моменты, а на общее направление, то они все укладываются в нарратив "сотрудничество Китая и РФ разваливается", "Китай поддерживает санкции", "Китай наносит удар в спину" и т.д. и т.п.
Особенно если учитывать официальные американские тезисы о недопустимости укрепления российско-китайского альянса.
Подобные "новости" скорее отражают не то, что есть на самом деле, а то, чтоббы очень хотели видеть в Вашингтоне.

Источник: Colonel Cassad



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