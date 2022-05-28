Российского киберспортсмена исключили из команды NAVI

Капитан состава по Counter Strike: Global Offensive Кирилл Михайлов (Boombl4) исключен из активного ростера команды Natus Vincere по CS:GO из-за «репутационных рисков», сообщила NAVI.

Михайлов исключен «после завершения PGL Major Antwerp». Подчеркивается, что решение «связано с высокими репутационными рисками для клуба и не является результатом его игры». NAVI выразила благодарность Михайлову за самоотдачу и вклад в победы на крупных турнирах, передает RT.

Жена экс-капитана команды выложила в соцсетях пост, в котором написала: «Очень люблю Россию!» – и добавила эмодзи с российским флагом. Эта надпись вызвала недовольство у фанатов, а также у украинских комментаторов и аналитиков. В составе российско-украинской команды остаются россияне Денис Шарипов (electroNic) и Илья Залуцкий (Perfecto).

Напомним, Михайлов входил в состав команды, когда та в ноябре выиграла главный турнир PGL Major в Стокгольме по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive с призовым фондом 2 млн долларов.

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